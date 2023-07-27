Баширова Шамсиния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баширова Шамсиния

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1856

Сын: Фархулла

Отец ребёнка: Шамситдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шамситдин

Смерть
Неизвестно
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