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Фархулла
Фархулла
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.05.1856
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Шамситдин
1810 г.р.
Мать
Баширова Шамсиния
1828 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РГ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1856
Отец:
Шамситдин
Мать:
Баширова Шамсиния
Смерть
Неизвестно
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