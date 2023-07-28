Фархулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фархулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1810 г.р.

Мать

1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1856

Отец: Шамситдин

Мать: Баширова Шамсиния

Смерть
Неизвестно
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