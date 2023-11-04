Иван Иванович Токарев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
04.07.1901 ст.
Филатово, Ильинский муниципальный район, Пермский край
поручитель по жениху Фёдору Яковлевичу Дозморову и Агриппины Филатовны Источник: ГАПК Ф 719 Оп 1 Д 648 стр 69 № 21
Смерть
Неизвестно