Пальчик (Гранкина) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пальчик (Гранкина) Наталья

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Место рождения

Орск, город Орск, Оренбургская область

Дата рождения

05.08.1914

Дата смерти

17.11.2010

Пол

Женский

Отец

Между 1864 и 1866 г.р.

Мать

Около 1863 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1914

Отец: Гранкин Никифор

Мать: Гранкина Фёкла

Орск, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.08.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пальчик Иван

Рождение ребёнка
21.09.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пальчик Иван

Орск, город Орск, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пальчик Иван

Смерть
17.11.2010
Орск, город Орск, Оренбургская область
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