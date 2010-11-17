Пальчик (Гранкина) Наталья
Место рождения
Дата рождения05.08.1914
Дата смерти17.11.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1914
Отец: Гранкин Никифор
Мать: Гранкина Фёкла
Рождение ребёнка
10.08.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пальчик Иван
Рождение ребёнка
21.09.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пальчик Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пальчик Иван
Смерть
17.11.2010