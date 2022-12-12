Пальчик Иван
Место рождения
Дата рождения07.11.1915
Дата смерти16.09.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пальчик Наталья
Рождение ребёнка
21.09.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пальчик Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пальчик Наталья
Смерть
16.09.1979