Пальчик Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пальчик Иван

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Место рождения

Горловка

Дата рождения

07.11.1915

Дата смерти

16.09.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пальчик Наталья

Рождение ребёнка
21.09.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пальчик Наталья

Орск, город Орск, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пальчик Наталья

Смерть
16.09.1979
Орск, город Орск, Оренбургская область
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