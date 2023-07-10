Чижов Никита Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чижов Никита Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чижов Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чижова Анна Петровна

Рождение ребёнка
17.06.1911

Дочь: Чижова Мария Никитична

Мать ребёнка: Чижова Анна Петровна

Рождение ребёнка
12.07.1914

Сын: Чижов Владимир Никитич

Мать ребёнка: Чижова Анна Петровна

Смерть
Неизвестно

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