Чижов Никита Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чижов Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чижова Анна Петровна
Рождение ребёнка
17.06.1911
Дочь: Чижова Мария Никитична
Мать ребёнка: Чижова Анна Петровна
Рождение ребёнка
12.07.1914
Мать ребёнка: Чижова Анна Петровна
Смерть
Неизвестно