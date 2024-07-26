Боровина Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боровин Алексей Борисович
Отец ребёнка: Боровин Борис Ксенофонтович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1908 ст.
Сын: Боровин Василий Борисович
Отец ребёнка: Боровин Борис Ксенофонтович
Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно