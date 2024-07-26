Боровина Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровина Варвара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боровин Алексей Борисович

Отец ребёнка: Боровин Борис Ксенофонтович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровин Борис Ксенофонтович

Рождение ребёнка
01.01.1908 ст.

Сын: Боровин Василий Борисович

Отец ребёнка: Боровин Борис Ксенофонтович

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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