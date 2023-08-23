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Боровин Василий Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1908

Отец: Боровин Борис Ксенофонтович

Мать: Боровина Варвара Васильевна

Крещение
01.01.1908 ст.
Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: казак Стефан Феодоров Боровин и дочь урядника девица Мария Феодорова Боровина (в последующем в замужестве Кузьмина - прабабушка моя)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боровина Раиса Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Восприемник
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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