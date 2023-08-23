Боровин Василий Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1908
Крещение
01.01.1908 ст.
Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: казак Стефан Феодоров Боровин и дочь урядника девица Мария Феодорова Боровина (в последующем в замужестве Кузьмина - прабабушка моя)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боровина Раиса Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Восприемник
Неизвестно
Смерть
Неизвестно