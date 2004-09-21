Зверева (Королькова) Валентина Титовна
Место рождения
Дата рождения19.01.1929
Дата смерти21.09.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зверев Николай Иванович
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.08.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зверев Николай Иванович
Смерть
21.09.2004