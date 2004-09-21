Зверева (Королькова) Валентина Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверева (Королькова) Валентина Титовна

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Место рождения

Чемлык, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

19.01.1929

Дата смерти

21.09.2004

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1929

Отец: Корольков Тит Васильевич

Мать: Королькова Пелагея Дмитриевна

Чемлык, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зверев Николай Иванович

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зверев Николай Иванович

Рождение ребёнка
29.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зверев Николай Иванович

Смерть
21.09.2004

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