Коровин Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровин Виктор Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1941

Дата смерти

15.03.1993

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1941

Отец: Коровин Михаил Исидорович

Мать: Коровина Ирина Никитовна

Рождение ребёнка
29.03.1966

Сын: Коровин Игорь Викторович

Мать ребёнка: Коровина Галина Павловна

Рождение ребёнка
11.12.1967

Сын: Коровин Василий Викторович

Мать ребёнка: Коровина Галина Павловна

Смерть
15.03.1993
Усмань, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Похоронен на Песковатском кладбище
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