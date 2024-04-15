Коровин Виктор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1941
Дата смерти15.03.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1941
Рождение ребёнка
29.03.1966
Мать ребёнка: Коровина Галина Павловна
Рождение ребёнка
11.12.1967
Сын: Коровин Василий Викторович
Мать ребёнка: Коровина Галина Павловна
Смерть
15.03.1993
Усмань, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Похоронен на Песковатском кладбище