Кутянина (Кувшинова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутянина (Кувшинова) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Кувшиновъ Захаръ

Мать: Кувшинова Акулина

Бракосочетание
23.01.1909

Муж: Кутянинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1910

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Кутянинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.03.1914

Сын: Кутянинъ Александръ

Отец ребёнка: Кутянинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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