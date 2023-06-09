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Кувшинова (Латышева) Акулина

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.06.1855

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1855

Отец: Латышевъ Яковъ

Мать: Латышева Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.02.1876

Муж: Кувшиновъ Захаръ

Рождение ребёнка
02.03.1879

Дочь: Зоркова Дарья

Отец ребёнка: Кувшиновъ Захаръ

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.09.1880

Сын: Кувшиновъ Иванъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Захаръ

Петровское, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Кувшиновъ Сидоръ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Захаръ

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Кутянина Евдокия

Отец ребёнка: Кувшиновъ Захаръ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Кувшиновъ Захаръ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кувшиновъ Михаилъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Захаръ