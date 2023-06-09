Кувшинова (Латышева) Акулина
Место рождения
Дата рождения10.06.1855
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1855
Отец: Латышевъ Яковъ
Мать: Латышева Матрена
Бракосочетание
02.02.1876
Муж: Кувшиновъ Захаръ
Рождение ребёнка
02.03.1879
Дочь: Зоркова Дарья
Отец ребёнка: Кувшиновъ Захаръ
Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.09.1880
Сын: Кувшиновъ Иванъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Захаръ
Петровское, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1885
Сын: Кувшиновъ Сидоръ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Захаръ
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Кутянина Евдокия
Отец ребёнка: Кувшиновъ Захаръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Кувшиновъ Захаръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кувшиновъ Михаилъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Захаръ