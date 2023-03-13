(Кувшинова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кувшинова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1856 г.р.

Мать

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кувшиновъ Захаръ

Мать: Кувшинова Акулина

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