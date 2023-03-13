Кутянинъ Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Кутянинъ Илья
Мать: Кутянина Мария Егорова
Бракосочетание
23.01.1909
Жена: Кутянина Евдокия
Рождение ребёнка
02.03.1910
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Кутянина Евдокия
Рождение ребёнка
05.03.1914
Сын: Кутянинъ Александръ
Мать ребёнка: Кутянина Евдокия
Смерть
Неизвестно