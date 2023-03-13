Кутянинъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутянинъ Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Кутянинъ Илья

Мать: Кутянина Мария Егорова

Бракосочетание
23.01.1909

Жена: Кутянина Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1910

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Кутянина Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.03.1914

Сын: Кутянинъ Александръ

Мать ребёнка: Кутянина Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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