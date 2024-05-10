Хлябич Максим Людвигович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Дата рождения вычислена из возраста в списке переселенцев из Гродненской в Енисейскую губернию.
Рождение ребёнка
1883 или 1884
Сын: Хлябич Александр Максимович
Мать ребёнка: Хлябич Авдотья
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
Неизвестно