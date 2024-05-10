Хлябич Максим Людвигович 1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хлябич Максим Людвигович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Дата рождения вычислена из возраста в списке переселенцев из Гродненской в Енисейскую губернию.
Рождение ребёнка
1883 или 1884

Сын: Хлябич Александр Максимович

Мать ребёнка: Хлябич Авдотья

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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