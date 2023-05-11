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Чинцов Алексей Титович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Чинцов Тит Илларионович

Мать: Чинцова Мария Ефимовна

Бракосочетание
29.01.1860

Жена: Чинцова Зиновия Ивановна

Рождение ребёнка
06.10.1862

Дочь: Жижома Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Чинцова Зиновия Ивановна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Чинцов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Чинцова Зиновия Ивановна

Рождение ребёнка
17.03.1867

Дочь: Лебедева Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Чинцова Зиновия Ивановна

Рождение ребёнка
06.06.1869

Дочь: Феодосия Алексеевна

Мать ребёнка: Чинцова Зиновия Ивановна

Рождение ребёнка
27.11.1870

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Чинцова Зиновия Ивановна

Рождение ребёнка
20.07.1873

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Чинцова Зиновия Ивановна

Рождение ребёнка
03.04.1876

Сын: Чинцов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Чинцова Зиновия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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