Чинцов Алексей Титович
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Чинцов Тит Илларионович
Мать: Чинцова Мария Ефимовна
Бракосочетание
29.01.1860
Жена: Чинцова Зиновия Ивановна
Рождение ребёнка
06.10.1862
Дочь: Жижома Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Чинцова Зиновия Ивановна
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Чинцова Зиновия Ивановна
Рождение ребёнка
17.03.1867
Дочь: Лебедева Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Чинцова Зиновия Ивановна
Рождение ребёнка
06.06.1869
Дочь: Феодосия Алексеевна
Мать ребёнка: Чинцова Зиновия Ивановна
Рождение ребёнка
27.11.1870
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Чинцова Зиновия Ивановна
Рождение ребёнка
20.07.1873
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Чинцова Зиновия Ивановна
Рождение ребёнка
03.04.1876
Сын: Чинцов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Чинцова Зиновия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно