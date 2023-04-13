Чинцова Мария Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1834
Отец ребёнка: Чинцов Тит Илларионович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Чинцов Наум Титович
Отец ребёнка: Чинцов Тит Илларионович
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Чинцов Тит Илларионович
Рождение ребёнка
27.11.1842
Дочь: Матрона Титовна
Отец ребёнка: Чинцов Тит Илларионович
Рождение ребёнка
01.04.1851
Дочь: Марианна Титовна
Отец ребёнка: Чинцов Тит Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно