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Чинцова Мария Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1834

Сын: Чинцов Василий Титович

Отец ребёнка: Чинцов Тит Илларионович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Чинцов Наум Титович

Отец ребёнка: Чинцов Тит Илларионович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Чинцов Алексей Титович

Отец ребёнка: Чинцов Тит Илларионович

Рождение ребёнка
27.11.1842

Дочь: Матрона Титовна

Отец ребёнка: Чинцов Тит Илларионович

Рождение ребёнка
01.04.1851

Дочь: Марианна Титовна

Отец ребёнка: Чинцов Тит Илларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чинцов Тит Илларионович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно