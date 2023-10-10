Чинцов Василий Титович
Место рождения
Дата рожденияДо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1834
Отец: Чинцов Тит Илларионович
Мать: Чинцова Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
13.08.1854
Дочь: Магдалина Васильевна
Мать ребёнка: Чинцова Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
30.04.1858
Дочь: Мавра Васильевна
Мать ребёнка: Чинцова Мария Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чинцова Мария Тимофеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно