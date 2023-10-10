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Чинцов Василий Титович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1834

Отец: Чинцов Тит Илларионович

Мать: Чинцова Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
13.08.1854

Дочь: Магдалина Васильевна

Мать ребёнка: Чинцова Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
30.04.1858

Дочь: Мавра Васильевна

Мать ребёнка: Чинцова Мария Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чинцова Мария Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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