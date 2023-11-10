Чинцов Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Чинцов Алексей Титович
Мать: Чинцова Зиновия Ивановна
Бракосочетание
10.11.1885
Рождение ребёнка
12.12.1886
Мать ребёнка: Чинцова Устинья Васильевна
Рождение ребёнка
29.10.1888
Мать ребёнка: Чинцова Устинья Васильевна
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Чинцова Устинья Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно