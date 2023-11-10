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Чинцов Иван Алексеевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Чинцов Алексей Титович

Мать: Чинцова Зиновия Ивановна

Бракосочетание
10.11.1885

Жена: Чинцова Устинья Васильевна

Рождение ребёнка
12.12.1886

Сын: Чинцов Даниил Иванович

Мать ребёнка: Чинцова Устинья Васильевна

Рождение ребёнка
29.10.1888

Сын: Чинцов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Чинцова Устинья Васильевна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Чинцов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Чинцова Устинья Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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