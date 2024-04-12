Шарова Александра (Саня) Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарова Александра (Саня) Афанасьевна

Место рождения

Янгурашки, Яранский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаров Афанасий

Мать: Неизв неизв

Янгурашки, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Александровна

Отец ребёнка: Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серафима (Сима) Александровна

Отец ребёнка: Александр

Лебяжье, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр

Смерть
2003
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