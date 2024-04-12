Шарова Александра (Саня) Афанасьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2003
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шаров Афанасий
Мать: Неизв неизв
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Александровна
Отец ребёнка: Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серафима (Сима) Александровна
Отец ребёнка: Александр
Лебяжье, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр
Смерть
2003