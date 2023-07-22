Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Александровна

Мать ребёнка: Шарова Александра (Саня) Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серафима (Сима) Александровна

Мать ребёнка: Шарова Александра (Саня) Афанасьевна

Лебяжье, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарова Александра (Саня) Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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