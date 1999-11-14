Гребенников Пётр Иванович
Место рождения
Дата рождения12.07.1941
Дата смерти14.11.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1941
Отец: Гребенников Иван Гаврилович
Мать: Надежда Григорьевна
Рождение ребёнка
1975
Рождение ребёнка
06.10.1977
Рождение ребёнка
29.12.1981
Рождение ребёнка
30.01.1984
Рождение ребёнка
30.04.1986
Сын: Гребенников Иван Петрович
Мать ребёнка: Любовь Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
маркшейдер
Смерть
14.11.1999