Гребенников Пётр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенников Пётр Иванович

Место рождения

Городищи, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

12.07.1941

Дата смерти

14.11.1999

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1918 г.р.

Дети

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1986 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1941

Отец: Гребенников Иван Гаврилович

Мать: Надежда Григорьевна

Городищи, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
06.10.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
29.12.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
30.01.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
30.04.1986

Сын: Гребенников Иван Петрович

Мать ребёнка: Любовь Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
маркшейдер
Смерть
14.11.1999
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