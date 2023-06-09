(Гапеева) Надежда Григорьевна
Место рождения
Дата рождения09.09.1918
Дата смерти03.07.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1918
Отец: Гапеев Григорий Агапович
Мать: Наталья Матвеевна
Бракосочетание
21.09.1938
Арсеньево, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.01.1939
Рождение ребёнка
09.12.1939
Дочь: Гребенникова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Гребенников Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
12.07.1941
Сын: Гребенников Пётр Иванович
Отец ребёнка: Гребенников Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
06.03.1947
Рождение ребёнка
23.04.1948
Работа или профессия
Неизвестно
лаборант | спиртзавод
Смерть
03.07.1991
инсульт?