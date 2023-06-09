(Гапеева) Надежда Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гапеева) Надежда Григорьевна

Место рождения

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

09.09.1918

Дата смерти

03.07.1991

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

1912 г.р.

Дети

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1939 г.р.
1941 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1918

Отец: Гапеев Григорий Агапович

Мать: Наталья Матвеевна

Фурсово, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
21.09.1938

Муж: Гребенников Иван Гаврилович

Арсеньево, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гребенников Иван Гаврилович

Городищи, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.12.1939

Дочь: Гребенникова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Гребенников Иван Гаврилович

Городищи, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.07.1941

Сын: Гребенников Пётр Иванович

Отец ребёнка: Гребенников Иван Гаврилович

Городищи, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гребенников Иван Гаврилович

Городищи, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.04.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гребенников Иван Гаврилович

Городищи, Веневский муниципальный район, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
лаборант | спиртзавод
Смерть
03.07.1991
инсульт?