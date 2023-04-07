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Гринько Прасковья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
После 1864 ст.
Комиссарово, Харківська область
Рождение ребёнка
20.12.1865 ст.

Дочь: Гринько Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Гринько Петр Григорьевич

Комиссарово, Харківська область
Рождение ребёнка
26.08.1868 ст.

Сын: Гринько Адриан Петрович

Отец ребёнка: Гринько Петр Григорьевич

Комиссарово, Харківська область
Рождение ребёнка
?.12.1875 ст.

Сын: Гринько Даниил Петрович

Отец ребёнка: Гринько Петр Григорьевич

Комиссарово, Харківська область
Рождение ребёнка
07.01.1880 ст.

Дочь: Гринько Домника Петровна

Отец ребёнка: Гринько Петр Григорьевич

Комиссарово, Харківська область
Рождение ребёнка
01.05.1881 ст.

Дочь: Гринько Ирина Петровна

Отец ребёнка: Гринько Петр Григорьевич

Комиссарово, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гринько Петр Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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