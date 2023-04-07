Гринько Прасковья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
После 1864 ст.
Рождение ребёнка
20.12.1865 ст.
Дочь: Гринько Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Гринько Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
26.08.1868 ст.
Отец ребёнка: Гринько Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
?.12.1875 ст.
Отец ребёнка: Гринько Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
07.01.1880 ст.
Дочь: Гринько Домника Петровна
Отец ребёнка: Гринько Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
01.05.1881 ст.
Дочь: Гринько Ирина Петровна
Отец ребёнка: Гринько Петр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно