Гринько Петр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГринько Петр Григорьевич

Гринько Петр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
После 1864 ст.
Комиссарово, Харківська область
Крестьянин хутора Комисаров Волчанского уезда Харьковской губернии.
Рождение ребёнка
20.12.1865 ст.

Дочь: Гринько Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Гринько Прасковья Павловна

Комиссарово, Харківська область
Рождение ребёнка
26.08.1868 ст.

Сын: Гринько Адриан Петрович

Мать ребёнка: Гринько Прасковья Павловна

Комиссарово, Харківська область
Рождение ребёнка
?.12.1875 ст.

Сын: Гринько Даниил Петрович

Мать ребёнка: Гринько Прасковья Павловна

Комиссарово, Харківська область
Рождение ребёнка
07.01.1880 ст.

Дочь: Гринько Домника Петровна

Мать ребёнка: Гринько Прасковья Павловна

Комиссарово, Харківська область
Рождение ребёнка
01.05.1881 ст.

Дочь: Гринько Ирина Петровна

Мать ребёнка: Гринько Прасковья Павловна

Комиссарово, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гринько Прасковья Павловна

Смерть
Неизвестно