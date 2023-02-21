Матрена Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Михаил Леонтьев

Отец ребёнка: Леонтий Семенов

Рождение ребёнка
1812

Сын: Никита Леонтьев

Отец ребёнка: Леонтий Семенов

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Абрам Леонтьев

Отец ребёнка: Леонтий Семенов

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Тимофей Леонтьев

Отец ребёнка: Леонтий Семенов

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтий Семенов

Смерть
Неизвестно
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