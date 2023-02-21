Матрена Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Михаил Леонтьев
Отец ребёнка: Леонтий Семенов
Рождение ребёнка
1812
Сын: Никита Леонтьев
Отец ребёнка: Леонтий Семенов
Рождение ребёнка
1816
Сын: Абрам Леонтьев
Отец ребёнка: Леонтий Семенов
Рождение ребёнка
1820
Сын: Тимофей Леонтьев
Отец ребёнка: Леонтий Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонтий Семенов
Смерть
Неизвестно