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Михаил Леонтьев
Михаил Леонтьев
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1809
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Леонтий Семенов
1789 г.р.
Мать
Матрена Никитина
1786 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец:
Леонтий Семенов
Мать:
Матрена Никитина
Смерть
Неизвестно
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