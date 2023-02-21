Михаил Леонтьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Леонтьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1789 г.р.

Мать

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Леонтий Семенов

Мать: Матрена Никитина

Смерть
Неизвестно