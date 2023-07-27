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Икрин Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1929

Дата смерти

28.03.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1929

Отец: Икрин Иван Григорьевич

Мать: Икрина Мария Варнавьевна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Икрин Николай Александрович

Мать ребёнка: Икрина (коровина) Антонина Павловна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Икрин Виктор

Мать ребёнка: Икрина (коровина) Антонина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Виктор Александрович

Мать ребёнка: Икрина (коровина) Антонина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Александровна

Мать ребёнка: Икрина (коровина) Антонина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Икрина (коровина) Антонина Павловна

Смерть
28.03.1991
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