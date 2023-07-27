Икрин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1929
Дата смерти28.03.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1929
Отец: Икрин Иван Григорьевич
Мать: Икрина Мария Варнавьевна
Рождение ребёнка
1949
Сын: Икрин Николай Александрович
Мать ребёнка: Икрина (коровина) Антонина Павловна
Рождение ребёнка
1954
Сын: Икрин Виктор
Мать ребёнка: Икрина (коровина) Антонина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Икрин Виктор Александрович
Мать ребёнка: Икрина (коровина) Антонина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Александровна
Мать ребёнка: Икрина (коровина) Антонина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.03.1991