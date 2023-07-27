Икрина (Коровина) (Коровина) Антонина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Коровина) (Коровина) Антонина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1927

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Сын: Икрин Николай Александрович

Отец ребёнка: Икрин Александр Иванович

Рождение ребёнка
1954

Сын: Икрин Виктор

Отец ребёнка: Икрин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Виктор Александрович

Отец ребёнка: Икрин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Александровна

Отец ребёнка: Икрин Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Икрин Александр Иванович

Смерть
1977
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