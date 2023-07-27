Икрина (Коровина) (Коровина) Антонина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1927
Дата смерти1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1949
Сын: Икрин Николай Александрович
Отец ребёнка: Икрин Александр Иванович
Рождение ребёнка
1954
Сын: Икрин Виктор
Отец ребёнка: Икрин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Икрин Виктор Александрович
Отец ребёнка: Икрин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Александровна
Отец ребёнка: Икрин Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1977