Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Икрин Виктор
Икрин Виктор
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1954
Дата смерти
1955
Пол
Мужской
Отец
Икрин Александр Иванович
1929 г.р.
Мать
Икрина (Коровина) (Коровина) Антонина Павловна
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец:
Икрин Александр Иванович
Мать:
Икрина (коровина) Антонина Павловна
Смерть
1955
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия