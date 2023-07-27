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Икрин Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1954

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: Икрин Александр Иванович

Мать: Икрина (коровина) Антонина Павловна

Смерть
1955
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