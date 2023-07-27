Икрина (Намятова) Мария Варнавьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Намятова) Мария Варнавьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Намятов Варнавий

Мать: не указана

Бракосочетание
28.05.1926

Муж: Икрин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
30.04.1929

Сын: Икрин Александр Иванович

Отец ребёнка: Икрин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Валентин Иванович

Отец ребёнка: Икрин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Диденко (икрина) Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Икрин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова (икрина) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Икрин Иван Григорьевич

Смерть
1992
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