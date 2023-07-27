Икрина (Намятова) Мария Варнавьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1992
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Намятов Варнавий
Бракосочетание
28.05.1926
Рождение ребёнка
30.04.1929
Отец ребёнка: Икрин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Икрин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Диденко (икрина) Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Икрин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова (икрина) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Икрин Иван Григорьевич
Смерть
1992