Кондаков Василий Северианович
Место рождения
Дата рождения29.12.1880
Дата смерти14.10.1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1880
Бракосочетание
30.01.1905 ст.
Жена: Кондакова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
28.10.1905 ст.
Сын: Кондаков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Кондакова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
28.12.1906 ст.
Дочь: Кондакова Нина Васильевна
Мать ребёнка: Кондакова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
?.10.1915 ст.
Сын: Кондаков Федор Северианович
Мать ребёнка: Кондакова Анна Федоровна
Бракосочетание
14.10.1921
Жена: Кондакова Анна Федоровна
Смерть
14.10.1921