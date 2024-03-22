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Кондаков Василий Северианович

Место рождения

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

29.12.1880

Дата смерти

14.10.1921

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1880

Отец: Кондаков Севериан Андреевич

Мать: Кондакова Настасья Зиновьевна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
30.01.1905 ст.

Жена: Кондакова Анна Федоровна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.10.1905 ст.

Сын: Кондаков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Кондакова Анна Федоровна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.12.1906 ст.

Дочь: Кондакова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Кондакова Анна Федоровна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
?.10.1915 ст.

Сын: Кондаков Федор Северианович

Мать ребёнка: Кондакова Анна Федоровна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
14.10.1921

Жена: Кондакова Анна Федоровна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
14.10.1921
Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
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