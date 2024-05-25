Кондакова (Кожина) Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Бракосочетание
30.01.1905 ст.
Рождение ребёнка
28.10.1905 ст.
Сын: Кондаков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Кондаков Василий Северианович
Рождение ребёнка
28.12.1906 ст.
Дочь: Кондакова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Кондаков Василий Северианович
Рождение ребёнка
?.10.1915 ст.
Сын: Кондаков Федор Северианович
Отец ребёнка: Кондаков Василий Северианович
Бракосочетание
14.10.1921
Смерть
Неизвестно