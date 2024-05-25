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Кондакова (Кожина) Анна Федоровна

Место рождения

Чулковка, Путятинская волость, Ярославский уезд

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: Кожина Елизавета Аникеевна

Чулковка, Путятинская волость, Ярославский уезд
Бракосочетание
30.01.1905 ст.

Муж: Кондаков Василий Северианович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.10.1905 ст.

Сын: Кондаков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Кондаков Василий Северианович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.12.1906 ст.

Дочь: Кондакова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Кондаков Василий Северианович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
?.10.1915 ст.

Сын: Кондаков Федор Северианович

Отец ребёнка: Кондаков Василий Северианович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
14.10.1921

Муж: Кондаков Василий Северианович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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