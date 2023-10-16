Кондакова Настасья Зиновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.12.1880
Сын: Кондаков Василий Северианович
Отец ребёнка: Кондаков Севериан Андреевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Кондакова Александра Севериановна
Отец ребёнка: Кондаков Севериан Андреевич
Рождение ребёнка
1887 ст.
Сын: Кондаков Дмитрий Северианович
Отец ребёнка: Кондаков Севериан Андреевич
Рождение ребёнка
05.08.1890 ст.
Дочь: Кондакова Мария Севериановна
Отец ребёнка: Кондаков Севериан Андреевич
Рождение ребёнка
06.10.1892 ст.
Сын: Кондаков Александр Северианович
Отец ребёнка: Кондаков Севериан Андреевич
Рождение ребёнка
29.10.1895 ст.
Сын: Кондаков Михаил Северианович
Отец ребёнка: Кондаков Севериан Андреевич
Рождение ребёнка
23.07.1899 ст.
Дочь: Кондакова Анна Севериановна
Отец ребёнка: Кондаков Севериан Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно