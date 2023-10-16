Кондакова Настасья Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондакова Настасья Зиновьевна

Кондакова Настасья Зиновьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1880

Сын: Кондаков Василий Северианович

Отец ребёнка: Кондаков Севериан Андреевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Кондакова Александра Севериановна

Отец ребёнка: Кондаков Севериан Андреевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1887 ст.

Сын: Кондаков Дмитрий Северианович

Отец ребёнка: Кондаков Севериан Андреевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.08.1890 ст.

Дочь: Кондакова Мария Севериановна

Отец ребёнка: Кондаков Севериан Андреевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.10.1892 ст.

Сын: Кондаков Александр Северианович

Отец ребёнка: Кондаков Севериан Андреевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
29.10.1895 ст.

Сын: Кондаков Михаил Северианович

Отец ребёнка: Кондаков Севериан Андреевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.07.1899 ст.

Дочь: Кондакова Анна Севериановна

Отец ребёнка: Кондаков Севериан Андреевич

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондаков Севериан Андреевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close