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Неучев Борис Иванович

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Место рождения

Калужская обл., Бабынинский р-н, д. Подберезье

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Неучев Иван Иванович

Мать: Неучева Александра

Калужская обл., Бабынинский р-н, д. Подберезье
Военная награда
26.07.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
04.11.1944
Медаль «За отвагу»
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени(юбилейная награда)
Военная служба
Неизвестно
старшина 1 статьи
Смерть
Неизвестно
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