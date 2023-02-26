Неучев Борис Иванович
Место рожденияКалужская обл., Бабынинский р-н, д. Подберезье
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Неучев Иван Иванович
Мать: Неучева Александра
Калужская обл., Бабынинский р-н, д. Подберезье
Военная награда
26.07.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
04.11.1944
Медаль «За отвагу»
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени(юбилейная награда)
Военная служба
Неизвестно
старшина 1 статьи
Смерть
Неизвестно