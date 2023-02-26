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Неучев Иван Иванович

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Место рождения

д.Подберезье Калужской губ.

Дата рождения

25.08.1903

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1903

Отец: Неучев Иван Евдокимов

Мать: Неучева Татьяна Николаева

д.Подберезье Калужской губ.
Рождение ребёнка
1919

Сын: Неучев Борис Иванович

Мать ребёнка: Неучева Александра

Калужская обл., Бабынинский р-н, д. Подберезье
Рождение ребёнка
1920

Сын: Неучев Василий Иванович

Мать ребёнка: Неучева Александра

Калужская обл., Бабынинский р-н, д. Подберезье
Место жительства
До 1938
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неучева Александра

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
1962
Похороны
Неизвестно
с.Дмитриевка Бабынинского р-на Калужской обл.
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