Неучев Иван Иванович
Место рожденияд.Подберезье Калужской губ.
Дата рождения25.08.1903
Дата смерти1962
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.08.1903
Отец: Неучев Иван Евдокимов
д.Подберезье Калужской губ.
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Неучева Александра
Калужская обл., Бабынинский р-н, д. Подберезье
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Неучева Александра
Калужская обл., Бабынинский р-н, д. Подберезье
Место жительства
До 1938
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неучева Александра
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
1962
Похороны
Неизвестно
с.Дмитриевка Бабынинского р-на Калужской обл.