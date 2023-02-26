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Неучев Василий Иванович

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Место рождения

Калужская обл., Бабынинский р-н, д. Подберезье

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Неучев Иван Иванович

Мать: Неучева Александра

Калужская обл., Бабынинский р-н, д. Подберезье
Военная награда
26.05.1943
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
21.02.1945
Медаль «За отвагу»
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени(юбилейная награда)
Смерть
Неизвестно
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