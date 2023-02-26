Неучев Василий Иванович
Место рожденияКалужская обл., Бабынинский р-н, д. Подберезье
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Неучев Иван Иванович
Мать: Неучева Александра
Калужская обл., Бабынинский р-н, д. Подберезье
Военная награда
26.05.1943
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
21.02.1945
Медаль «За отвагу»
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени(юбилейная награда)
Смерть
Неизвестно