(Прийменко) Татьяна Родионовна
Место рождения
Дата рождения16.11.1887
Дата смерти13.02.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1887
ГАДО , Ф - 265-1-7 , м/к-1887г.,лист-215,зап-48
Крещение
16.11.1887
Godparents:Криволукские крестьяне : Прийменко Яков Прокофьевич и девица - Александра Михайловна Прийменко
Смерть
13.02.1888
Причина смерти: Болезнь-от удара
Похороны
Неизвестно