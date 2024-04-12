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(Прийменко) Татьяна Родионовна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

16.11.1887

Дата смерти

13.02.1888

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1887

Отец: Прийменко Родион Трофимович

Мать: Прийменко Александра Аввакумовна

ГАДО , Ф - 265-1-7 , м/к-1887г.,лист-215,зап-48
Крещение
16.11.1887
Godparents:Криволукские крестьяне : Прийменко Яков Прокофьевич и девица - Александра Михайловна Прийменко
Смерть
13.02.1888
Причина смерти: Болезнь-от удара
Похороны
Неизвестно
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