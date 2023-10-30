Прийменко (Рыбникова) Александра Аввакумовна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.10.1886
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1886г.,лист-161,зап-10
Рождение ребёнка
16.11.1887
Дочь: Татьяна Родионовна
Отец ребёнка: Прийменко Родион Трофимович
ГАДО , Ф - 265-1-7 , м/к-1887г.,лист-215,зап-48
Рождение ребёнка
20.10.1889
Сын: Прийменко Илларион Родионович
Отец ребёнка: Прийменко Родион Трофимович
ГАДО , Ф - 265-1-8, м/к-1889г.,лист-116,зап-47
Рождение ребёнка
1890
Сын: Прийменко Платон Родионович
Отец ребёнка: Прийменко Родион Трофимович
Рождение ребёнка
18.01.1914
Сын: Прийменко Кирилл Родионович
Отец ребёнка: Прийменко Родион Трофимович
Смерть
Неизвестно