Костромина Аксинья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.02.1837
Сын: Костромин Мартиниан (Маркиан) Евлампиев
Отец ребёнка: Костромин Евлампий Андреев
Рождение ребёнка
19.12.1838
Дочь: Костромина Анастасия Евлампиева
Отец ребёнка: Костромин Евлампий Андреев
Рождение ребёнка
27.03.1843
Сын: Костромин Иларион Евлампиев
Отец ребёнка: Костромин Евлампий Андреев
Рождение ребёнка
19.07.1846
Отец ребёнка: Костромин Евлампий Андреев
Рождение ребёнка
01.11.1848
Дочь: Мазгалина (Костромина) Стефанида Евлампиева
Отец ребёнка: Костромин Евлампий Андреев
Рождение ребёнка
19.08.1852
Сын: Костромин Адрiанъ Евлампиев
Отец ребёнка: Костромин Евлампий Андреев
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Королькова (Костромина) Наталья Евлампиева
Отец ребёнка: Костромин Евлампий Андреев
Смерть
Неизвестно