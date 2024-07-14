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Костромина Аксинья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костромин Евлампий Андреев

Рождение ребёнка
12.02.1837

Сын: Костромин Мартиниан (Маркиан) Евлампиев

Отец ребёнка: Костромин Евлампий Андреев

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.12.1838

Дочь: Костромина Анастасия Евлампиева

Отец ребёнка: Костромин Евлампий Андреев

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.03.1843

Сын: Костромин Иларион Евлампиев

Отец ребёнка: Костромин Евлампий Андреев

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.07.1846

Сын: Костромин Илья Евлампиев

Отец ребёнка: Костромин Евлампий Андреев

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.11.1848

Дочь: Мазгалина (Костромина) Стефанида Евлампиева

Отец ребёнка: Костромин Евлампий Андреев

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.08.1852

Сын: Костромин Адрiанъ Евлампиев

Отец ребёнка: Костромин Евлампий Андреев

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Королькова (Костромина) Наталья Евлампиева

Отец ребёнка: Костромин Евлампий Андреев

Смерть
Неизвестно

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