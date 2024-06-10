Семенов Григорий Дмитриев
Место рождения
Дата рождения23.09.1887
Дата смерти?.11.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1887
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1912
Сын: Семёнов Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Семенова (Русакова) Степанида Ульяновна
Рождение ребёнка
28.01.1914
Мать ребёнка: Семенова (Русакова) Степанида Ульяновна
Рождение ребёнка
23.01.1915
Дочь: Семёнова (Семёнова) Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Семенова (Русакова) Степанида Ульяновна
Рождение ребёнка
30.12.1919
Сын: Семенов Василий Григорьев
Мать ребёнка: Семенова (Русакова) Степанида Ульяновна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Грачева (Семенова) Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Семенова (Русакова) Степанида Ульяновна
Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
?.11.1937
Омск, город Омск, Омская область