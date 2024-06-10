Семенов Григорий Дмитриев 23.09.1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенов Григорий Дмитриев

Место рождения

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

23.09.1887

Дата смерти

?.11.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1887

Отец: Семенов Дмитрий Александрович

Мать: Семенова (Ощепкова) Надежда Ларионовна

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова (Русакова) Степанида Ульяновна

Рождение ребёнка
01.10.1912

Сын: Семёнов Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Семенова (Русакова) Степанида Ульяновна

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
28.01.1914

Сын: Семенов Федор Григорьев

Мать ребёнка: Семенова (Русакова) Степанида Ульяновна

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
23.01.1915

Дочь: Семёнова (Семёнова) Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Семенова (Русакова) Степанида Ульяновна

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
30.12.1919

Сын: Семенов Василий Григорьев

Мать ребёнка: Семенова (Русакова) Степанида Ульяновна

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Грачева (Семенова) Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Семенова (Русакова) Степанида Ульяновна

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
?.11.1937
Омск, город Омск, Омская область

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