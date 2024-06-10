Семенова (Русакова) Степанида Ульяновна 1893 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенова (Русакова) Степанида Ульяновна

Место рождения

Горькое, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Горькое, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Григорий Дмитриев

Рождение ребёнка
01.10.1912

Сын: Семёнов Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Семенов Григорий Дмитриев

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
28.01.1914

Сын: Семенов Федор Григорьев

Отец ребёнка: Семенов Григорий Дмитриев

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
23.01.1915

Дочь: Семёнова (Семёнова) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Семенов Григорий Дмитриев

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
30.12.1919

Сын: Семенов Василий Григорьев

Отец ребёнка: Семенов Григорий Дмитриев

Челдак, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Грачева (Семенова) Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Семенов Григорий Дмитриев

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
1970
Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область

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