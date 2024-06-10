Семенова (Русакова) Степанида Ульяновна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смерти1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1912
Сын: Семёнов Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Семенов Григорий Дмитриев
Рождение ребёнка
28.01.1914
Отец ребёнка: Семенов Григорий Дмитриев
Рождение ребёнка
23.01.1915
Дочь: Семёнова (Семёнова) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Семенов Григорий Дмитриев
Рождение ребёнка
30.12.1919
Сын: Семенов Василий Григорьев
Отец ребёнка: Семенов Григорий Дмитриев
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Грачева (Семенова) Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Семенов Григорий Дмитриев
Смерть
1970