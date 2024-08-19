Кирчанова Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.02.1929
Сын: Кирчанов Аркадий Петрович
Отец ребёнка: Кирчанов Петр Романович
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
1966
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область