Кирчанова Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирчанова Матрена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирчанов Петр Романович

Рождение ребёнка
10.02.1929

Сын: Кирчанов Аркадий Петрович

Отец ребёнка: Кирчанов Петр Романович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
1966
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область

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