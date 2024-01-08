Брилевский Антон Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1865
Дата смертиМежду 1914 и 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1865
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Замочулье, Белыничский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
11.09.1888
Сын: Брилевский Иван Антонович
Мать ребёнка: Брилевская Елизавета Игнатьевна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Приемко (Брилевская) Стефанида Антоновна
Мать ребёнка: Брилевская Елизавета Игнатьевна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Брилевский Ефимий Антонович
Мать ребёнка: Брилевская Елизавета Игнатьевна
Рождение ребёнка
Около ?.10.1902
Дочь: Брилевская Александра Антоновна
Мать ребёнка: Брилевская Елизавета Игнатьевна
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Брилевская Иулия Антоновна
Мать ребёнка: Брилевская Елизавета Игнатьевна
Рождение ребёнка
19.08.1908
Дочь: Брилевская Анна Антоновна
Мать ребёнка: Брилевская Елизавета Игнатьевна
Смерть
Между 1914 и 1917