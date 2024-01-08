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Брилевский Антон Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1865

Дата смерти

Между 1914 и 1917

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1865

Отец: Брилевский Федор Павлович

Мать: Брилевская (Майровичевна) Наталия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Брилевская Елизавета Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Брилевская Елизавета Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Брилевская Елизавета Игнатьевна

Замочулье, Белыничский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
11.09.1888

Сын: Брилевский Иван Антонович

Мать ребёнка: Брилевская Елизавета Игнатьевна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Приемко (Брилевская) Стефанида Антоновна

Мать ребёнка: Брилевская Елизавета Игнатьевна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Брилевский Ефимий Антонович

Мать ребёнка: Брилевская Елизавета Игнатьевна

Рождение ребёнка
Около ?.10.1902

Дочь: Брилевская Александра Антоновна

Мать ребёнка: Брилевская Елизавета Игнатьевна

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Брилевская Иулия Антоновна

Мать ребёнка: Брилевская Елизавета Игнатьевна

Рождение ребёнка
19.08.1908

Дочь: Брилевская Анна Антоновна

Мать ребёнка: Брилевская Елизавета Игнатьевна

Смерть
Между 1914 и 1917

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