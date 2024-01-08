Брилевский Иван Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1888
Дата смерти13.12.1938
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1888
Рождение ребёнка
24.04.1912
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Брилевская (Ласточкина) Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
19.03.1914
Дочь: Яцевич (Брилевская) Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Брилевская (Ласточкина) Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
29.03.1917
Дочь: Матеша (Брилевская) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Брилевская (Ласточкина) Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
19.01.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Брилевская (Ласточкина) Прасковья Николаевна
Смерть
13.12.1938
Замочулье, Белыничский район, Могилёвская область
Похороны
Неизвестно