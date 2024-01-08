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Брилевский Иван Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1888

Дата смерти

13.12.1938

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

Дети

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1914 г.р.
1917 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1888

Отец: Брилевский Антон Федорович

Мать: Брилевская Елизавета Игнатьевна

Рождение ребёнка
24.04.1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Брилевская (Ласточкина) Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
19.03.1914

Дочь: Яцевич (Брилевская) Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Брилевская (Ласточкина) Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
29.03.1917

Дочь: Матеша (Брилевская) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Брилевская (Ласточкина) Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
19.01.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Брилевская (Ласточкина) Прасковья Николаевна

Смерть
13.12.1938
Замочулье, Белыничский район, Могилёвская область
Похороны
Неизвестно

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