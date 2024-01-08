Брилевская Елизавета Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1914 и 1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Замочулье, Белыничский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
11.09.1888
Сын: Брилевский Иван Антонович
Отец ребёнка: Брилевский Антон Федорович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Приемко (Брилевская) Стефанида Антоновна
Отец ребёнка: Брилевский Антон Федорович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Брилевский Ефимий Антонович
Отец ребёнка: Брилевский Антон Федорович
Рождение ребёнка
Около ?.10.1902
Дочь: Брилевская Александра Антоновна
Отец ребёнка: Брилевский Антон Федорович
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Брилевская Иулия Антоновна
Отец ребёнка: Брилевский Антон Федорович
Рождение ребёнка
19.08.1908
Дочь: Брилевская Анна Антоновна
Отец ребёнка: Брилевский Антон Федорович
Смерть
Между 1914 и 1918