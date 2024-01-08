Брилевская Елизавета Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брилевская Елизавета Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1914 и 1918

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Брилевский Антон Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Брилевский Антон Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Брилевский Антон Федорович

Замочулье, Белыничский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
11.09.1888

Сын: Брилевский Иван Антонович

Отец ребёнка: Брилевский Антон Федорович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Приемко (Брилевская) Стефанида Антоновна

Отец ребёнка: Брилевский Антон Федорович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Брилевский Ефимий Антонович

Отец ребёнка: Брилевский Антон Федорович

Рождение ребёнка
Около ?.10.1902

Дочь: Брилевская Александра Антоновна

Отец ребёнка: Брилевский Антон Федорович

Рождение ребёнка
Около 1906

Дочь: Брилевская Иулия Антоновна

Отец ребёнка: Брилевский Антон Федорович

Рождение ребёнка
19.08.1908

Дочь: Брилевская Анна Антоновна

Отец ребёнка: Брилевский Антон Федорович

Смерть
Между 1914 и 1918

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