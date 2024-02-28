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Федор Николаевич

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

23.12.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1860 г.р.

Мать

До 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1877 ст.

Отец: Николай Богданович

Мать: Ксения Фоминична

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 23.12.1877 Чермы Федор Николаевич Чермы отец крестьянин Николай Богданович Чермы мать жена Ксения Фоминична Чермы крестьянин Мирон Фомич Задубки жена Анастасия Богдановна htt... Показать все
Смерть
Неизвестно
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