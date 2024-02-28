Федор Николаевич
Место рождения
Дата рождения23.12.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1877 ст.
Отец: Николай Богданович
Мать: Ксения Фоминична
Афанасьевская церковь 23.12.1877 Чермы Федор Николаевич Чермы отец крестьянин Николай Богданович Чермы мать жена Ксения Фоминична Чермы крестьянин Мирон Фомич Задубки жена Анастасия Богдановна htt... Показать все
Смерть
Неизвестно