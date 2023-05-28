Николай Богданович
Место рождения
Дата рожденияДо 1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Фоминична
Рождение ребёнка
07.11.1876 ст.
Сын: Иван Николаевич
Мать ребёнка: Ксения Фоминична
Афанасьевская церковь 07.11.1876 Чермы Иван Николаевич Чермы отец крестьянин Николай Богданович мать жена Ксения Фомина Чермы крестьянин Мирон Фомич Задубье жена Анастасия Богдановна https://ww... Показать все
Рождение ребёнка
23.12.1877 ст.
Сын: Федор Николаевич
Мать ребёнка: Ксения Фоминична
Афанасьевская церковь 23.12.1877 Чермы Федор Николаевич Чермы отец крестьянин Николай Богданович Чермы мать жена Ксения Фоминична Чермы крестьянин Мирон Фомич Задубки жена Анастасия Богдановна htt... Показать все
Рождение ребёнка
05.03.1881 ст.
Сын: Дубинин Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Ксения Фоминична
Афанасьевская церковь 05.03.1881 Чермы Алексей Николаевич Чермы отец крестьянин Николай Богданович Чермы мать жена Ксения Фоминична Чермы бессрочно отпускной рядовой Филипп Иустинович Чермы кресть... Показать все
Поручитель
12.10.1886 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 12.10.1886 Калихновщины запасной ефрейтор Федор Иванович Чермы крестьянская дочь Анна Ивановна по жениху Иванщины крестьянин Алексей Ипатович по жениху Чермы крестьянин Нико... Показать все
Рождение ребёнка
30.09.1891 ст.
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Ксения Фоминична
Афанасьевская церковь 30.09.1891 Анна Николаевна Чермы отец крестьянин Николай Богданович Чермы мать жена Ксения Фоминична Чермы крестьянин Мирон Фомич Чермы крестьянская дочь Мария Иосифовна http... Показать все
Смерть
Неизвестно