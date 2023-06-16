Ксения Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Богданович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1876 ст.
Сын: Иван Николаевич
Отец ребёнка: Николай Богданович
Афанасьевская церковь 07.11.1876 Чермы Иван Николаевич Чермы отец крестьянин Николай Богданович мать жена Ксения Фомина Чермы крестьянин Мирон Фомич Задубье жена Анастасия Богдановна https://ww... Показать все
Рождение ребёнка
23.12.1877 ст.
Сын: Федор Николаевич
Отец ребёнка: Николай Богданович
Афанасьевская церковь 23.12.1877 Чермы Федор Николаевич Чермы отец крестьянин Николай Богданович Чермы мать жена Ксения Фоминична Чермы крестьянин Мирон Фомич Задубки жена Анастасия Богдановна htt... Показать все
Рождение ребёнка
05.03.1881 ст.
Сын: Дубинин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Николай Богданович
Афанасьевская церковь 05.03.1881 Чермы Алексей Николаевич Чермы отец крестьянин Николай Богданович Чермы мать жена Ксения Фоминична Чермы бессрочно отпускной рядовой Филипп Иустинович Чермы кресть... Показать все
Рождение ребёнка
30.09.1891 ст.
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Николай Богданович
Афанасьевская церковь 30.09.1891 Анна Николаевна Чермы отец крестьянин Николай Богданович Чермы мать жена Ксения Фоминична Чермы крестьянин Мирон Фомич Чермы крестьянская дочь Мария Иосифовна http... Показать все
Смерть
Неизвестно