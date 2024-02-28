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Комов Иларион Прокопиев

Место рождения

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1836

Дата смерти

20.01.1896

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Комов Николай Иларионов

Мать ребёнка: Комова Мария Петрова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.11.1876

Сын: Комов Михаил Иларионов

Мать ребёнка: Комова Мария Петрова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комов Василий Иларионов

Мать ребёнка: Комова Мария Петрова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
20.01.1896
Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: от водяной
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