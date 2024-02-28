Комов Иларион Прокопиев
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти20.01.1896
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Комова Мария Петрова
Рождение ребёнка
05.11.1876
Мать ребёнка: Комова Мария Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Комова Мария Петрова
Смерть
20.01.1896
Причина смерти: от водяной